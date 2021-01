Video zu vierjährigem Amtsjubiläum: Van der Bellen blickt zurück

Wien – Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist vier Jahre im Amt. Zu diesem Jubiläum hat sein Team ihn in einem Video Fragen beantworten lassen, die er aus einer Schachtel zu ziehen hatte. So erfährt man, dass ihn in seiner bisherigen Amtszeit unter anderem Begegnungen mit Greta Thunberg und Wladimir Putin besonders beeindruckt haben und dass er sich für den Rest seiner Amtszeit vor allem auf das Ende der Corona-Pandemie freut.