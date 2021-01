Impfungen: EU hält erneut Krisensitzung mit AstraZeneca ab

Brüssel – Am heutigen Mittwoch will die EU-Kommission erneut mit dem britisch-schwedischen Pharmakonzern AstraZeneca zu einer Krisensitzung zusammentreffen. Die EU-Staaten fordern von dem Unternehmen detaillierte Planungen für Coronavirus-Impfstofflieferungen sowie die Zeitpunkte, wann die Verteilung an die Mitgliedstaaten stattfinden wird. Die EU-Kommission zeigte sich nicht zufrieden mit den bisherigen Antworten. Ein Überblick: