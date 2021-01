Pöltl fuhr mit den San Antonio Spurs den zehnten Saisonsieg ein

San Antonio (Texas) - Die San Antonio Spurs haben am Mittwoch (Ortszeit) den zehnten Saisonsieg in der National Basketball Association (NBA) gefeiert. Zum 110:106 gegen die Boston Celtics steuerte Jakob Pöltl vier Punkte, neun Rebounds, vier Assists, einen Steal und zwei Blocks bei. Der Wiener kam auf 19:29 Minuten Einsatzzeit.

In einem von Runs auf beiden Seiten geprägten Spiel hatten die Texaner nach fünf Minuten im dritten Viertel bereits mit 77:62 geführt. Zu Beginn des Schlussabschnitts sahen sie sich mit 82:86 im Rückstand. Es blieb bis zum Ende spannend. Rudy Gay legte die Partie mit drei verwandelten Freiwürfen in den letzten Sekunden auf Eis. "Wir haben uns diesmal zu viele Ballverluste (19, Anm.) erlaubt, in der Endphase aber zum Glück wichtige Plays gemacht", analysierte Pöltl.