GameStop-Hype beflügelte irrtümlich Kurs einer australischen Firma

Kleinanleger sind seit Mitte Jänner massenweise beim US-Videospielehändler GameStop eingestiegen und haben so dafür gesorgt, dass sich dessen Börsenwert um das 17-Fache erhöhte.

New York, Sydney – Weil viele Kleinanleger offenbar nicht genau hinschauten, ist der Aktienkurs des nahezu unbekannten Nickelproduzenten GME Resources durch die Decke gegangen. Denn die Papiere des australischen Unternehmens haben an der Börse eine weitgehend gleiche Buchstabenkombination wie der US-Videospielehändler Gamestop, dessen Aktienkurs sich in den vergangenen Tagen vervielfacht hat. Beide haben das Börsenkürzel "GME".