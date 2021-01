Gut zu wissen: So gut schützen FFP2-Masken wirklich vor Corona-Viren

Innsbruck – Seit dem Inkrafttreten der 3. Covid-19-Notmaßnahmenverordnung am 25. Jänner 2021 gilt in Österreich das Tragen einer FFP2-Maske in vielen öffentlichen Bereichen als verpflichtend. Begründet werden diese und andere Maßnahmenverschärfungen vom Gesetzgeber mit der höheren Ansteckungsgefahr durch die Virusmutation B.1.1.7, die so genannte „britische Variante".