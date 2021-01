ÖHB-Präsident Gerhard Hofbauer 82-jährig verstorben

Wien – Gerhard Hofbauer, Präsident des Österreichischen Handballbunds (ÖHB), ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Der ÖHB informierte am Freitag in einer Aussendung vom "plötzlichen und unerwarteten" Ableben des Wieners, der sein Amt seit 1996 und damit als längstdienender Präsident des Verbands ausübte. Am Samstag will der ÖHB das weitere Vorgehen im Hinblick auf die zukünftige Zusammensetzung des Direktoriums, an dessen Spitze Hofbauer stand, bekanntgeben.