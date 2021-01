Nehammer verteidigt Abschiebungen, Mädchen meldet sich aus Georgien

Wien – Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat in der Debatte um die Abschiebungen von Minderjährigen nach Georgien und Armenien betont, dass die Gerichte in diesen Fällen die Möglichkeit der Gewährung eines humanitären Bleiberechts geprüft haben und er als Minister hier kein Spielraum habe. Es sei nicht an ihm darüber zu entscheiden, sondern die Asylbehörde und in weiterer Folge die Gerichte, sagte Nehammer in der ZIB2 Freitagabend.