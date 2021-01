Pöltl feiert mit den San Antonio Spurs den dritten Sieg hintereinander

San Antonio (Texas) - Die San Antonio Spurs haben am Freitag (Ortszeit) den fünf Spiele andauernden Erfolgslauf der Denver Nuggets in der National Basketball Association (NBA) gestoppt und ihrerseits den dritten Sieg hintereinander gefeiert. Jakob Pöltl bilanzierte beim 119:109 mit vier Punkten, sechs Rebounds und je einem Assist sowie Steal. Der Center bekam 25:12 Minuten Einsatzzeit.

Sein Team habe einen "guten Job" gemacht, lobte der seit Donnerstag 72-jährige Coach Gregg Popovich. Die Spurs sind vorerst Vierter in der Western Conference. "In der Offensive haben wir von Beginn an einen guten Rhythmus gefunden und im vierten Viertel konnten wir uns mit großem Kampfgeist in der Defensive absetzen", analysierte der heimische NBA-Pionier Pöltl.