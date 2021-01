Bulgarische Kriminelle warben mit Fake-Pass von Sylvester Stallone

Sofia – Sylvester Stallone als bulgarischer Staatsbürger: Mit einem gefälschten Pass des Hollywood-Schauspielers haben Kriminelle in Bulgarien offenbar für ihre Dienste geworben. Der Pass unter Stallones Namen und mit einem Bild des US-Stars wurde bei der Hausdurchsuchung eines Mitglieds der Bande in der Stadt Plowdiw gefunden, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Potenziellen Kunden dürfte der Pass „als Beispiel für die hohe Qualität ihrer Arbeit" gezeigt worden sein.