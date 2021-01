Bis zu 15 Grad: Wetter wird in der kommenden Woche von Tag zu Tag milder

In der kommenden Woche sorgt ein Hochdruckgebiet für fast schon frühlingshaftes Wetter. © APA/BARBARA GINDL

Wien – Das Wetter wird in der kommenden Woche von Tag zu Tag milder. Die Temperaturen steigen Anfang Februar auf bis zu 15 Grad, so die Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Die Woche startet aber noch sehr kalt, dicht bewölkt und mit Regen und Schneefall.

Im Westen Österreichs überwiegt am Montag schon morgens starke oder dichte Bewölkung, und spätestens zu Mittag setzt hier leichter Regen ein. Frühmorgens und vormittags zeigt sich teilweise die Sonne, am ehesten in Osttirol oder im Unterland. Im Verlauf des Tages beginnt es aber vom Außerfern her zu schneien. Die Tageshöchstwerte in Tirol liegen zwischen 2 und 8 Grad. In 2000 Metern Höhe um -3 Grad.

Die Schneefallgrenze liegt anfangs in rund 1200 Meter Seehöhe, steigt bis zum Abend aber weiter an. Im Osten und Südosten bleibt es bis zum Abend überwiegend sonnig, hier ziehen nur zeitweise dichte Wolkenbänder durch, über den Rest des Landes breitet sich hingegen ein dichter Wolkenschirm aus. Der Regen bleibt aber auch nachmittags auf Vorarlberg und das Tiroler Oberland begrenzt. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Alpenostrand auch lebhaft aus Ost bis Süd.

Dienstag noch recht unfreundlich, ab Mittwoch Besserung

Eine Störungszone zieht am Dienstag über das Land hinweg und bringt vor allem entlang der Alpennordseite oft trübes und regnerisches Wetter. Im Westen regnet es dabei oft anhaltend leicht, weiter im Osten zeigt sich zwischendurch auch die Sonne.

In Tirol wechseln Wolken, Sonne und einzelne Schauer einander ab, die Schneefallgrenze liegt bei 1200 bis 1500 Metern. Ab Mittag wird es aber trocken und größere Sonnenfenster breiten sich aus. Die Temperaturen legen schon deutlich zu und erreichen 5 bis 12 Grad. In 2000 Metern Höhe sind um die Mittagszeit 0 Grad zu erwarten.

Im Norden Österreichs besteht unterdessen regional Glättegefahr. Überwiegend sonnig bleibt es den ganzen Tag im Süden und Südosten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus überwiegend Ost bis Süd. In der Früh hat es zwischen minus sechs und plus vier Grad, bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf vier bis zwölf Grad, mit den höchsten Werten im Westen.

Ab Mittwoch bringt eine westliche Höhenströmung sehr milde Luft aber auch recht unbeständiges Wetter mit sich. So ziehen einige Wolkenfelder über den Himmel und zunächst regnet es noch recht verbreitet. Im Tagesverlauf beruhigt sich das Wetter im Norden und Osten, im Westen trifft am Nachmittag aber bereits die nächste Störungszone ein. Am sonnigsten wird es in Osttirol. In Nordtirol wechseln Wolken und Sonne und es kann ab und zu regnen, die Schneefallgrenze liegt bei 1400 bis 1900 Metern. Die Tageshöchstwerte werden bei fünf bis elf Grad liegen.

Generell wetterbegünstigt ist der Süden, hier bleibt es weitgehend trocken, ein paar Wolkenfelder ziehen aber auch hier durch. Der Wind weht schwach bis mäßig, in exponierten Lagen auch lebhaft aus Südost bis Südwest. Die Frühtemperaturen liegen bei plus ein bis plus fünf Grad, nur im Süden ist es noch frostig, Tageshöchsttemperaturen klettern österreichweit auf fünf bis 14 Grad.

Sonne und mildes Wetter ab Donnerstag

Nach Abzug von Restwolken der nächtlichen Störungszone stellt sich am Donnerstag in den meisten Regionen recht sonniges Wetter ein, auch wenn am Nachmittag sowohl im Westen als auch im Norden wieder ein paar Wolkenfelder auftauchen. Durchwegs sonnig ist es im Süden. Der Westwind frischt lebhaft, im Norden und Osten auch kräftig auf. Windschwach ist es nur im Süden. Die Frühtemperaturen im Süden sind noch frostig, sonst zwischen zwei und zehn Grad, die Tageshöchsttemperaturen klettern auf sechs bis 15 Grad.