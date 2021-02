BioNtech will bis 75 Millionen Impfstoff-Dosen mehr an die EU liefern

Mainz – BioNtech will im zweiten Quartal viele Millionen zusätzliche Dosen seines Corona-Impfstoffs an die EU liefern. „Wir arbeiten weiterhin an der Erhöhung der Lieferungen ab der Woche vom 15. Februar, um die vertraglich festgelegte Lieferung der vollen Menge an Impfstoffdosen im ersten Quartal sicherzustellen“, teilte BioNtech-Finanzvorstand Sierk Poetting Montagfrüh mit. „Außerdem könnten wir im zweiten Quartal bis zu 75 Millionen Dosen mehr an die Europäische Union ausliefern.“