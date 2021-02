Regierungschef Vietnams im Amt bestätigt: Kampf gegen Korruption versprochen

Hanoi – In Vietnam hat der im Amt bestätigte Generalsekretär der Kommunistischen Partei zugesichert, Korruption in den eigenen Reihen zu bekämpfen. "Wir haben uns Millionen US-Dollar zurückgeholt", sagte Nguyen Phu Trong am Montag zum Ende des einwöchigen Parteitags der Kommunistischen Partei. "Wir werden den Kampf gegen die Korruption fortsetzen."