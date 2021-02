Barcelona verteidigt Messis Mega-Gage: "Hat jeden Euro verdient"

Leo Messi erzielte am Wochenende sein 650. Pflichtspiel-Tor, das Thema ist aber seine Gage.

Barcelona - Lionel Messi hat das 650. Pflichtspiel-Tor für seinen Langzeitclub FC Barcelona erzielt, für Diskussionen sorgen derzeit aber andere Zahlen. Dass Details seines hoch dotierten Vertrags beim katalanischen Fußball-Großclub an die Öffentlichkeit drangen, ließ die Verantwortlichen prompt zur Verteidigung des Superstars ausrücken. Auch Trainer Ronald Koeman nahm Messi nach dem 2:1 gegen Bilbao am Sonntagabend in Schutz.