T-Shirt mit Neonazi-Gedicht in Video: Tiroler Brigadier suspendiert

Absam – Der Kommandant der 6. Jägerbrigade in Absam, Johann Gaiswinkler, der in der Vergangenheit immer wieder Kritik am Kaputtsparen des Bundesheeres geübt hat, sorgt für mächtigen Wirbel. In einem Interview "Auf ein Wort" von "Quo vadis", wo nach Eigendefinition kritische Stimmen zur aktuellen Situation öffentlich gemacht werden, kritisiert Gaiswinkler unverhohlen die Corona-Politik der Bundesregierung und spricht auch von einem Gewissenskonflikt.

Gleich zu Beginn geht er selbst auf sein T-Shirt ein, dessen Aufdruck er dem deutschen Dichter Theodor Körner in den Mund legt: "Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott. Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk. Dann Gnade Euch Gott!" Das Gedicht bezeichnet aus seiner Sicht die aktuelle Stimmung in der Bevölkerung. Die Kritik nehme täglich zu. Er weist daraufhin, dass er sich in einem Dilemma als Staatsbürger und Angehöriger des Bundesheeres befinde, wo er einen Schwur geleistet habe, Befehle zu befolgen.

Der Spruch auf dem T-Shirt wird laut Faktencheck der deutschen Presseagentur dpa allerdings fälschlicherweise Körner zugeschrieben, eigentlich stammt er von einer Neonazi-Dichterin. Das Gedicht, aus dem die Strophe stammt, ist demnach ein Loblied auf den Nationalsozialismus.

Im Bundesheer mach seit Tagen das Video die Runde, auch im Militärkommando Tirol. Militärkommandant Ingo Gstrein wollte sich dazu nicht äußern. Gaiswinkler betont in dem Video, als Staatsbürger und Privatmann zu sprechen und nicht als Offizier oder Angehöriger des Bundesheeres. Der Sprecher des Bundesheeres, Oberst Michael Bauer, erklärte gegenüber der TT, man prüfe die Sache. Der Brigadier selbst bedauert den Vorfall.

Er gab am Montag zu, "einen Fehler gemacht zu haben". "Ich habe mich geirrt und fälschlicherweise geglaubt, dass der Spruch von Körner stammt. Leider habe ich es nicht überprüft." Er habe mit Rechtsextremen nichts am Hut, "ganz im Gegenteil". "Mein Vater ist neben dem KZ Ebensee aufgewachsen und hat uns Kindern erzählt, welche schrecklichen Dinge dort passiert sind."

Verteidigungsministerin zog Konsequenzen

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat nun Konsequenzen gezogen. Sie zeigte sich Montag in einer Aussendung "schockiert" und teilte mit, dass sie seine vorläufige Dienstenthebung veranlasst hat. Jetzt prüfe die Disziplinarabteilung im Detail. "Ich bin schockiert über die Äußerungen des Brigadekommandanten Gaiswinkler. Seine private Meinung sei ihm unbenommen und steht ihm auch zu. Ein Anstreifen mit nationalsozialistischem Gedankengut werde ich jedoch keinesfalls dulden", erklärte Tanner, warum sie "unverzüglich nach Befassung der diesbezüglich relevanten Stellen" die vorläufige Dienstenthebung von der Tätigkeit als Brigadekommandant angeordnet hat. Die 6. Gebirgsbrigade wird jetzt von seinem Stellvertreter Oberst Kurt Pflügl geführt.