Große Sorgen im deutschen Einzelhandel trotz Rekordumsatzplus 2020

Wiesbaden – Rekordplus trotz Coronakrise: Der Einzelhandel in Deutschland hat sich im Coronajahr 2020 in Summe trotz eines historischen Umsatzeinbruchs im Dezember erfolgreich geschlagen. Doch durch die Branche geht ein Riss: Während der Onlinehandel boomt und auch Lebensmittelhändler sowie Möbel- und Heimwerkermärkte gute Geschäfte machen, stürzte zum Beispiel der Textilhandel tief in die Krise.