Salzburger Polizei zerschlägt Drogenring: 13 Verdächtige ausgeforscht

Salzburg – Die Salzburger Polizei hat am Montag über die Zerschlagung eines großen Suchtgiftrings informiert. 13 Männer stehen unter Verdacht, zwischen März 2019 und Juli 2020 in verschiedener Zusammensetzung Drogen angekauft, transportiert und an rund 160 Abnehmer im Pongau, Pinzgau, in der Stadt Salzburg und in Braunau weiterverkauft zu haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter Suchtgift im Wert von insgesamt 3,2 Millionen Euro an den Mann oder die Frau gebracht haben.