US-Schockrocker Marilyn Manson weist Missbrauchsvorwürfe zurück

Dies sei die Wahrheit, egal wie andere nun die Vergangenheit verzerren würden, führte Manson weiter aus. Der Sänger reagierte damit auf ein Instagram-Posting von Wood, in dem die 33-jährige Schauspielerin („Westworld", „Kajillionaire") ihrem Ex-Freund jahrelangen „grauenhaften" Missbrauch vorgeworfen hatte. Dies habe angefangen, als sie ein Teenager war. Manson habe sie manipuliert und unterdrückt. Sie wolle nicht länger in Angst vor Rache, Verleumdung oder Erpressung leben, sondern nun diesen „gefährlichen" Mann entlarven, schrieb Wood am Montag. Weitere Frauen, darunter die Models Sarah McNeilly and Ashley Lindsay Morgan, meldeten sich ebenfalls auf Instagram mit Vorwürfen gegen Manson zu Wort.