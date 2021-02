Land Tirol investiert 259 Millionen Euro in Schienen- und Straßennetz

Innsbruck – In der Regierungssitzung am Dienstag hat die schwarz-grüne Landesregierung ihr Verkehrsinfrastrukturpaket auf den Weg gebracht. LH Günther Platter (ÖVP), LHStvin Ingrid Felipe (Grüne) und LHStv Josef Geisler (ÖVP) präsentierten die Eckpunkte im Rahmen einer Pressekonferenz im Landhaus.

Das Gesamtvolumen des Pakets beträgt rund 561 Millionen Euro, wovon 259 Millionen Euro aus Landesmitteln zur Verfügung gestellt werden – allein für die Bahninfrastruktur sind es 161 Millionen Euro. Platter erklärte, es würden „Infrastrukturprojekte realisiert, die auch die Konjunktur in unserem Land ankurbeln werden – was angesichts der Corona-Pandemie sehr wesentlich für die kommenden Monate ist.“ Langfristig investiere man damit „in die Nachhaltigkeit, in den Wirtschaftsstandort Tirol und in den Tourismus“.