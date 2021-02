Haiming-Ochsengarten: Frau soll Mann mit Axt bedroht haben

Haiming – Eine 42-jährige Frau soll am Montag in Haiming-Ochsengarten (Bezirk Imst) ihren 54-jährigen Ehemann mit einer Axt bedroht haben. Der Mann berichtete am Dienstag der Polizei, dass sie mit der Waffe auf ihn gerichtet gedroht hatte, ihn umzubringen. Als die Beamten im Haus der Familie waren, sprach sie erneut eine gefährliche Drohung gegen ihren Mann aus. Die 42-Jährige wehrte sich heftig bei ihrer Festnahme.