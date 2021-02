19 Punkte von Pöltl bei Comeback-Sieg der San Antonio Spurs

San Antonio (Texas) - Jakob Pölt hat am Mittwoch (Ortszeit) zum 111:108 Comeback-Sieg der San Antonio Spurs gegen die Minnesota Timberwolves 19 Punkte und damit eine Saisonbestleistung erzielt. Bisherige Höchstwerte im Spieljahr waren auch vier Blocks und 33:39 Einsatzminuten. Zudem standen für den Center acht Rebounds und je ein Assist sowie Steal zu Buche. Zum 46. Mal im Dress der Texaner und zum 50. Mal insgesamt gehörte der 25-jährige Wiener in seiner NBA-Karriere der Startformation an.