Chiefs-Friseur corona-positiv: Zwei Spieler bangen um Super-Bowl-Teilnahme

Kansas City (Missouri) - Ein positiv auf das Coronavirus getesteter Friseur ist der Grund für die beiden Profis der Kansas City Chiefs auf der Corona-Liste der National Football League (NFL). ESPN berichtete am Mittwoch unter Berufung auf anonyme Quellen, das Testergebnis des Friseurs sei bekannt geworden, als er gerade dabei war, Daniel Kilgore die Haare zu schneiden. Der Center sowie Wide Receiver Demarcus Robinson stehen deswegen seit Montag auf der Corona-Liste.

Beide dürfen in der 55. Super Bowl in der Nacht auf Montag (0.30 MEZ/live Puls 4 und Puls 24) gegen die Tampa Bay Buccaneers nur antreten, wenn sie an fünf aufeinanderfolgenden Tagen ein negatives Testergebnis vorweisen können. Auch Quarterback Patrick Mahomes hätte einen Termin beim Team-Friseur gehabt.