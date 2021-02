Angelo Kelly wehrt sich vor Gericht gegen Vorwurf der Kinderarbeit

Nürnberg – Der Musiker Angelo Kelly wehrt sich nach einem Tourneeauftritt seines kleinen Sohns vor Gericht gegen ein vierstelliges Bußgeld wegen Kinderarbeit. Das Amtsgericht im deutschen Haßfurt will sein Urteil am 12. Februar verkünden, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte. Zuvor hatten örtliche Medien über den Fall berichtet.