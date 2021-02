Großer Brocken der weißen Klippen von Dover stürzte ins Meer

Spektakuläre Videos und Bilder von den Cliffs of Dover kursieren in den sozialen Medien.

Dover – Mit Getöse ist ein großer Brocken der berühmten weißen Klippen nahe Dover in den Ärmelkanal gestürzt. Spaziergänger hielten das Naturereignis auf Fotos und Videos fest, wie britische Medien am Donnerstag berichteten.

Die Klippen, die bei der Anreise per Fähre gut zu erkennen sind, entstanden vor etwa 90 Millionen Jahren. Ihre weiße Farbe entstand ihrer Kreidezusammensetzung - doch die ist besonders anfällig für Erosion. Deshalb stürzen immer wieder Teile ins Meer. In den vergangenen 150 Jahren sind die Klippen nach Erkenntnissen von Forschern zehnmal schneller erodiert als in den 7.000 Jahren davor. Nach Informationen des Online-Portals „Kent Live" war dies nun aber erst das dritte Mal in den vergangenen 20 Jahren, dass ein so großes Stück abbrach.