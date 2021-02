5,8 Mrd. Euro Entschädigung nach Dammbruch mit mehr als 270 Toten

Durch den Dammbruch an einem Rückhaltebecken der Vale-Eisenerzmine nahe der Kleinstadt Brumadinho waren im Jänner 2019 13 Millionen Kubikmeter giftigen Bergbauschlamms in die Umgebung geflossen.

Brasilia – Das brasilianische Bergbauunternehmen Vale hat sich zur Zahlung von umgerechnet 5,8 Milliarden Euro für die Folgen eines verheerenden Dammbruchs vor rund zwei Jahren bereiterklärt. Das Geld solle die „sozialen und ökologischen“ Schäden der Katastrophe im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais kompensieren, bei der mindestens 270 Menschen gestorben waren, teilte der Konzern am Donnerstag mit.

Durch den Dammbruch an einem Rückhaltebecken der Vale-Eisenerzmine nahe der Kleinstadt Brumadinho waren im Jänner 2019 13 Millionen Kubikmeter giftigen Bergbauschlamms in die Umgebung geflossen. Es war eines der schwersten Industrie-Unglücke in der Geschichte Brasiliens.