IOC-Präsident Thomas Bach lädt Athleten zu Peking-Spielen ein

Peking - IOC-Präsident Thomas Bach hat die Athleten der Welt ein Jahr vor der Eröffnung offiziell zu den Olympischen Winterspielen in Peking eingeladen. Dabei hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) die Sportler "in den Mittelpunkt dieses Meilensteins" gestellt, indem es ihre Vorbereitung und ihr Engagement für die Spiele in diesen beispiellosen Zeiten in einem Film zeigt, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag.