Brand verwüstete völlig neue Doppelhaushälfte in Kematen

Kematen – In einem eben erst fertiggestellten Wohnhaus in Kematen brach am Donnerstag gegen 11 Uhr ein Feuer aus. Die Flammen breiteten sich rasch aus, dichter schwarzer Rauch schlug aus dem Gebäude. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Erdgeschoss der Doppelhaushälfte bereits in Vollbrand.