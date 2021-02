Monate nach Zulassung in Russland: Impfstoff wird zum Exportschlager

Moskau – Das mittlerweile von vielen Impffreunden herbeigesehnte russische Präparat Sputnik V wird in Moskau sogar schon beim Shoppen oder in der Oper verabreicht. Wer sich nicht für den Impfstoff mit einer Wirksamkeit von mehr als 91 Prozent anstellen will, kann sich auch in einer Poliklinik einen Termin geben lassen. Wartezeit? Nur wenige Tage. Altersbeschränkungen? Keine. Auch Ausländer bekommen Sputnik V in Moskau und müssen etwa in der GMS-Klinik nur den Reisepass vorlegen.