Gut zu wissen: Welche Covid-Impfstoffe es gibt – und welche noch kommen

Innsbruck – Die Kritik an der Impfstoff-Beschaffung der EU sowie der schleppende Impfstart in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern ist seit Wochen Dauerthema. Dabei hat die EU-Kommission im Auftrag der Mitgliedsstaaten rund 2,3 Milliarden Impfdosen gegen das Coronavirus bestellt. Doch welcher – und wieviel – Impfstoff steht in der aktuellen so wichtigen Phase zur Verfügung? Und welche vielversprechenden Vakzine kommen noch ins Spiel?