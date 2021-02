Marita Kramers Podest-Serie riss ausgerechnet in Hinzenbach mit Platz vier

Marita Kramer verpasste am Freitag das Podest beim Heimspringen in Hinzenbach.

Hinzenbach – Die Podest-Serie von Skispringerin Marita Kramer ist gerissen. Die 19-jährige Salzburgerin landete am Freitag in Hinzenbach auf Platz vier und stand damit just im Heimspringen erstmals in diesem Winter nicht auf dem Podest. Die dreifache Saisonsiegerin behielt die Führung im Gesamtweltcup. Der Sieg im ersten von drei Bewerben in Oberösterreich ging an die Slowenin Nika Kriznar, die sich bei ihrem ersten Weltcup-Erfolg 0,8 Punkte vor ihrer Landsfrau Ema Klinec durchsetzte.