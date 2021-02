Zettel rief Cobra auf den Plan: Mann bedrohte Frau in Wörgl mit Gaspistole

Wörgl – Zu einem Aufsehen erregenden Einsatz ist es am Freitagnachmittag in Wörgl gekommen. Ein Mann dürfte in der gemeinsamen Wohnung seine Ehefrau mit einer Gaspistole bedroht haben. Die Frau konnte mittels eines Zettels, den sie aus dem zweiten Stock des Wohnhauses warf, Hilfe alarmieren.