Zettel riefen Cobra auf den Plan: Mann bedrohte Frau in Wörgl mit Gaspistole

Wörgl – Zu einem aufsehenerregenden Polizeieinsatz kam es am Freitagnachmittag in einem Wohnhaus mitten im Stadtgebiet von Wörgl. Ersten Meldungen zufolge war es zwischen einem Paar zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf ein Mann mittleren Alters eine Gaspistole hervorgeholt und die Frau damit auch bedroht haben soll. Der Wörglerin sei es dann gelungen, sich in ein Zimmer zu retten. „Sie hat Papierzettel aus dem Fenster des zweiten Stockes geworfen, auf denen stand, dass sie Hilfe braucht“, erzählt Astrid Mair, stellvertretende Bezirkspolizeikommandantin in Kufstein, über die dramatischen Minuten.