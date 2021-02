Chinesische Raumsonde sendete erstes Mars-Bild

Das Bild wurde in rund 2,2 Millionen Kilometern Entfernung vom Mars gemacht.

Peking – Eine chinesische Raumsonde hat auf ihrem Weg zum Mars das erste Bild des Roten Planeten an die Erde geschickt. Auf der am Freitag von der chinesischen Weltraumagentur CNSA veröffentlichten Aufnahme ist ein gasartiges Gebilde mit mehreren Kratern zu sehen. Das Bild wurde demnach in rund 2,2 Millionen Kilometern Entfernung vom Mars gemacht.