Junge Lenkerin (19) prallte in Pflach gegen Brückengeländer: zwei Verletzte

Pflach – Bei einem Autounfall in Pflach sind am Freitagabend zwei 19-jährige Frauen verletzt worden. Eine von ihnen hatte den Wagen gelenkt, die andere saß am Beifahrersitz. Gegen 21.10 Uhr war der Pkw im Ortsgebiet unmittelbar vor der Archbachbrücke linksseitig von der Straße abgekommen und prallte gegen das betonierte Brückengeländer.