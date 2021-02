Unglücklicher Jauch-Kandidat gewann bei zweiter Chance wieder nur 1000 Euro

Köln – Zweite Chance, gleiche Summe: Ein schon im ersten Anlauf unglücklich ausgeschiedener „Wer wird Millionär?“-Kandidat hat bei Günther Jauch (64) wieder nur 1000 Euro gewonnen. Der Dortmunder Niklas Bayer-Eynck scheiterte in der am Freitag ausgestrahlten Ausgabe des „Zockerspecials“ der Sendung an der 32.000-Euro-Frage. Sie lautete: „Wer überschritt im Frühjahr 2020 zum ersten Mal die Marke von 100.000 Mitgliedern?“ Die Antwortmöglichkeiten waren Bayern München, Bündnis 90/Die Grünen, der Deutsche Alpenverein und die IG Metall. Der Psychologe entschied sich – unter Zuhilfenahme des Publikumjokers – für den Alpenverein. Richtig wären die Grünen gewesen. Ergebnis: Bayer-Eynck fiel erneut auf 1000 Euro zurück.