Studie: Chefs mit Herz gewünscht – wenige wollen Führungskraft werden

München – Arbeitnehmer eint über Grenzen hinweg die Sehnsucht nach menschlichen Chefs. Außerdem legen Mitarbeiter bei ihren Führungskräften größeren Wert auf den menschlichen Faktor als die Führungsetagen der Unternehmen, wie eine Untersuchung der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) in Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien ergeben hat.

„Die Herz-Qualitäten bei Führungskräften rücken immer mehr in die vorderen Ränge“, sagte BCG-Berater Felix Schuler. „Empathisches Führen, eine echte Verbundenheit mit den Mitarbeitern, Zuhörfähigkeiten.“ Für Führungskräfte bedeuten die unterschiedlichen Erwartungen der Mitarbeiter und noch weiter oben angesiedelter Manager nach Schulers Einschätzung erhöhte Anforderungen: „Es sind nicht mehr nur die von oben geforderten Qualitäten wie Entschlusskraft und fachliche Expertise gefragt.“

Die Befragung förderte außerdem zutage, dass die große Mehrheit mit der Arbeit ihrer Vorgesetzten und Führungsetagen in der Corona-Krise zufrieden ist – das Spektrum reichte von 60 Prozent in Spanien bis 71 Prozent in Großbritannien, Deutschland und Frankreich lagen mit 66 beziehungsweise 63 Prozent dazwischen.