Vermisstes Südtiroler Ehepaar: Frauenleiche bei Neumarkt gefunden

Bozen, Neumarkt – Nach zunächst tagelanger vergeblicher Suche in der Etsch und verschiedenen Südtiroler Seen nach einem vermissten Bozner Ehepaar gibt es am Samstag einen Paukenschlag im Fall: Wie das Südtiroler Nachrichtenportal stol.it berichtet, wurde bei der erneuten Suchaktion entlang der Etsch am Vormittag ein weiblicher Leichnam gefunden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich laut der Zeitung um die seit 4. Jänner Vermisste.