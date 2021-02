Japanerin Takanashi gewann zweiten Hinzenbach-Weltcup

Hinzenbach – Die Japanerin Sara Takanashi hat am Samstag den zweiten dreier Hinzenbacher Weltcup-Bewerbe im Frauen-Skispringen gewonnen. Die am Vortag disqualifizierte Rekord-Weltcupsiegerin gewann lediglich 0,4 Punkte vor der slowenischen Freitag-Siegerin Nika Kriznar, Daniela Iraschko-Stolz wurde als beste Österreicherin Vierte (-12,9 Punkte). Ihre Landsfrau und Weltcup-Gesamtführende Marita Kramer war als Neunte nach Durchgang eins bei der Materialkontrolle disqualifiziert worden.

"Der erste Sprung war noch sauberer. Jetzt war ein bisschen mehr Herz dabei", meinte Iraschko-Stolz im ORF-Interview über ihren zweiten Sprung. "Ich habe einen Skifehler, das wirkt sich dann aus." Drei Meter hinter der Spitze mit Potenzial sei aber in Ordnung. "Morgen ist noch ein Tag, da werden wir geballt vorne mitmischen." Kramer behielt die Weltcup-Gesamtführung. Für Takanashi war es der 58. Weltcupsieg bzw. ihr siebenter in Hinzenbach. Der dritte Podestplatz ging an die Norwegerin Silja Opseth (-6,0).