TT-Leitartikel: Die Grenzen der europäischen Grenzschützer

Die Vorwürfe gegen die EU-Grenzschutzagentur Frontex wiegen schwer. Sie soll verstrickt sein in die rechtswidrige Zurückweisung von Flüchtlingen an Europas Außengrenze – wodurch diese ihres Menschenrechts beraubt wurden, einen Asylantrag zu stellen. Dazu kommen Ermittlungen der EU-internen Anti-Betrugsbehörde Olaf, in denen es u. a. um Betrug und Zurückhalten von Informationen gehen soll.