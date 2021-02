Wacker-Duo Hupfauf und Kofler einig: "Motto kann nur voller Angriff lauten"

Innsbruck – Bei der Generalprobe für den Zweit-Liga-Start am kommenden Freitag standen Lukas Hupf­auf und Thomas Kofler ebenso in der Startaufstellung des FC Wacker wie in fast allen Ligaspielen des Herbstdurchganges. Die beiden „Einheimischen“, die für klassische Tiroler Karrieren über die Akademie stehen, machen bei den Schwarzgrünen defensiv die Flanken dicht. Der 24-jährige Hupf­auf rechts, der 22-jährige Kofler links. Beide können auch im Zentrum aushelfen, wenn Not am Mann ist. Gut möglich, dass Hupfauf zum Auftakt im Tivoli gegen Vorwärts Steyr den gesperrten Darjio Grujcic vertreten muss. „Kann sein, muss aber nicht sein“, zerbricht sich der FCW-Kapitän über Aufstellungsvarianten erst gar nicht lang den Kopf, weil die ohnehin Sache des Trainers sind.