Japanerin Takanashi gewann erneut in Hinzenbach, Kramer Vierte

Hinzenbach - Die Japanerin Sara Takanashi hat zum Abschluss des Skisprung-Triples in Hinzenbach ihren Vortagessieg wiederholt. Die nun 59-fache Siegerin von Weltcupbewerben feierte ihren schon achten Erfolg auf der oberösterreichischen Schanze, diesmal lag sie 3,1 Punkte vor der Slowenin Nika Kriznar. Marita Kramer wurde 10,8 Zähler zurück als beste Österreicherin wie am Freitag Vierte, liegt im Gesamtweltcup nun noch neun Punkte vor Kriznar. Rang drei verpasste Kramer um 0,2 Punkte.

Den Österreicherinnen gelang damit bei der Heim-Veranstaltung erneut kein Podestplatz - am Samstag war Daniela Iraschko-Stolz Vierte geworden -, doch verbesserten sie sich fast durchwegs im Vergleich zum ersten Durchgang. Iraschko-Stolz, Chiara Hölzl mit ihrer besten Saisonplatzierung und Lisa Eder kamen auf die Ränge acht bis zehn und damit vier ÖSV-Aktive in die Top Ten. Julia Mühlbacher wurde nach starkem ersten Sprung 22., Sophie Sorschag 24.

"Ich bin sehr happy mit dem Sprung, das war der Beste von dem Wochenende", merkte Kramer an. Sie war am Samstag disqualifiziert worden. ÖSV-Chefcoach Harald Rodlauer hatte nach Halbzeitrang neun bei der Salzburgerin Probleme in der Hocke ausgemacht, sie habe nicht den ganzen Druck auf den Schanzentisch gebracht. In der Entscheidung sei sie tiefer gesessen, wie Kramer feststellte. "Den letzten Sprung kann ich noch mitnehmen. Nur ein vierter Platz ist ein bisschen schade."