Hütter hat mit Eintracht Frankfurt plötzlich die Champions League im Visier

Sinsheim – Die einstigen Europa-League-Liebhaber von Eintracht Frankfurt haben plötzlich die Königsklasse im Blick. Nach dem 3:1 bei der TSG Hoffenheim am Sonntag ist die Mannschaft von Trainer Adi Hütter als einziges Team in der Bundesliga 2021 noch unbesiegt und meldet als Tabellenvierter nun neue Ambitionen an. Ob die Champions League realistisch ist, wurde der Vorarlberger gefragt - und Hütter zögerte keinen Moment: "Wenn wir so weiterspielen auf alle Fälle."