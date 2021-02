Von Ausgehen bis Umarmungen: Das vermissen TT-Leser in Pandemie-Zeiten

Mehr als 1000 Tiroler haben uns nach einem Aufruf geschrieben – per Mail, auf Facebook und Ins­tagram – und uns verraten, was ihnen seit Monaten alles fehlt. Manche Antworten haben uns zum Lachen gebracht, so wie diese hier: „Ich mache eine ,Tour de Bar‘ und sauf’ mich von Vorarl­berg bis ins hinterste Burgenland durch.“ Insgeheim kann man diesen Wunsch sogar nachvollziehen. Andere Antworten haben uns die Gänsehaut aufgezogen, weil sie so berührend waren. „Im Frühjahr musste ich leider meinen Opa, ohne ihm eine gute Reise zu wünschen, ziehen lassen.“