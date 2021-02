Wieder mehr Impfungen nach "Impfknick": 2,38 Prozent geimpft

Dem internationalen Impf-Vorreiter Israel hinkt Österreich – wie alle anderen EU-Länder - weiterhin hinterher. Während Israel durchschnittlich bereits mehr als 60 Impfdosen pro 100 Einwohner verabreicht hat (Erst- und Zweitimpfung zusammengerechnet) waren es in Österreich mit Stand Sonntag je nach Zählung zwischen 3,18 (verimpft) und 3,45 (ausgeliefert) pro 100 Einwohner. Das ist etwas weniger als in Italien und Deutschland. Deutlich schneller als in der EU wird neben Israel auch in Großbritannien (fast 19 Impfdosen pro 100 Einwohner) und in den USA (zwölf pro 100) geimpft, wie eine Übersicht der Plattform Our World in Data (Stand 6. Februar) zeigt.