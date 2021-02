Sellraintalstraße (L 13) bleibt nach Felssturz weiterhin gesperrt

Grinzens – Keine Entwarnung für die Sellraintalstraße in Grinzens: Die L 13 bleibt infolge des Felssturzes vor gut einer Woche weiterhin gesperrt. Bei einer Begehung im Bereich der Ausbruchsstelle durch Experten der Landesgeologie und der Straßenmeisterei am Montag wurden diese auf weitere instabile Felsteile aufmerksam, was weitere Arbeiten notwendig macht. Eine Umfahrungsmöglichkeit ist talauswärts über Grinzens/Tanneben und taleinwärts über Oberperfuss gegeben.