Mitfavoriten Nadal und Medwedew gaben sich zum Auftakt keine Blöße

Melbourne – Rafael Nadal erreichte mit einem ungefährdeten Dreisatz-Sieg die zweite Runde der Australian Open. Der Weltranglistenzweite, der wegen hartnäckiger Rückenbeschwerden auf einen Einsatz beim ATP Cup in der vergangenen Woche verzichtet hatte, gewann am Dienstag in Melbourne gegen den serbischen Tennisprofi Laslo Djere 6:3,6:4,6:1.