Wer aus Tirol ausreisen will, muss sich ab Freitag freitesten

Inmitten des Streits zwischen Bund und Land Tirol rund um die südafrikanische Mutation hat nun ein vorläufiger der APA vorliegender „Mutations-Bericht“ der AGES neue Zahlen auf den Tisch gebracht. Demnach gab es mit Montag 163 bestätigte Südafrika-Fälle in Tirol und nicht 293, wie zunächst kolportiert. Die AGES konnte nicht erklären, wie die Zahlen zustande kamen. Ebenso ging aus dem Bericht hervor, dass es bisher nur in der Steiermark und in Wien sehr vereinzelt bestätigte Südafrika-Fälle gibt.

So gab es dem AGES-Bericht zufolge in der Steiermark bisher nur eine bestätigte Südafrika-Variante, und zwar in der Kalenderwoche vier. Das Militärkommando Steiermark hatt­e zuvor von zwei Fällen in der obersteirischen Kaserne Aigen im Ennstal gesprochen. Einer der beiden Infizierten hat eine Verbindung zu Tirol. In Wien gab es insgesamt drei Fälle.