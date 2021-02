Prinzessinnen gegen den Putsch: Myanmar-Demos immer kreativer

Yangon – In Myanmar haben am Mittwoch wieder zahlreiche Menschen in allen Landesteilen gegen den Militärputsch protestiert. Die Kundgebungen wurden dabei am fünften Tag in Folge immer bunter und kreativer. So marschierten in der größten Stadt Yangon (Rangun) mehr als 100 Frauen in prächtigen Abendkleidern als Disney-Prinzessinnen durch die Straßen und forderten die Freilassung der festgesetzten Regierungschefin Aung San Suu Kyi.