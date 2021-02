Jugendliche feierten Party in leerstehendem Hotel in Gerlos

Gerlos – Eine Gruppe von Jugendlichen feierte am Dienstagabend in Gerlos eine Party. Ein anonymer Anrufer informierte gegen 21.30 Uhr die Polizei, dass in einem leerstehenden Hotel gefeiert werde. Als die Beamten eintrafen, versuchten sich einige der 13 bis 17 Jahre alten Teenager in den Appartements zu verstecken.