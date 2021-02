Tiroler Kammerlander fährt mit vier Siegen im Gepäck zur Heim-WM

Laas – Thomas Kammerlander rast mit dem nächsten Weltcup-Doppelsieg zur Heim-Weltmeisterschaft nach Umhausen. Der Ötztaler gewann am Mittwoch auch den zweiten Bewerb in Laas und gab dabei den Südtirolern Gruber und Troger das Nachsehen.

In der Gesamtwertung durfte Michael Scheikl über den Sieg jubeln. Der Steirer hatte am Ende 490 Punkte zu Buche stehen. Kammerlander wurde mit 400 Zählern Vierter, hatte allerdings auch die ersten beiden Weltcup-Bewerbe aufgrund eines positiven Corona-Befundes verpasst.

„Es war heute wieder eine enge Kiste und das Hundertstelglück neuerlich auf meiner Seite. Für mich war das Rennen nicht einfach, da ich mit den Gedanken doch schon etwas bei der WM in Umhausen bin. Mit vier Siegen in vier Rennen, die ich im Weltcup bestreiten konnte, könnte die Vorbereitung auf das Großereignis aber nicht besser laufen", gab Kammerlander zu Protokoll.

Ab Freitag steht in Umhausen die Weltmeisterschaft als Abschluss der Saison auf dem Programm. Mit TT.com seid ihr bei allen Rennen am Wochenende via Livestream dabei! (TT.com)