Selbst bei weiterer Amtszeit: Trump darf nie wieder twittern

Washington – Twitter sieht für den von der Plattform verbannten Ex-Präsidenten Donald Trump keinen Weg zurück. Selbst in dem Fall nicht, wenn Trump erneut kandidieren und wiedergewählt würde. „Unsere Regeln sollen dafür sorgen, dass niemand zur Gewalt anstiftet. Wenn jemand das tut, entfernen wir ihn von der Plattform – und unsere Regeln erlauben es Leuten nicht, zurückzukommen", sagte Finanzchef Ned Segal bei einem Interview im TV-Sender CNBC.

Die Sperrung von Donald Trump wird zwar weiterhin viel diskutiert hinsichtlich des Einflusses einer einzelnen Plattform. Aber finanzielle Folgen oder einen Absturz in der Beliebtheit gibt es nicht. So ist die Zahl der Twitter-Nutzer während der US-Präsidentschaftswahl deutlich gestiegen – und auch nach der Sperrung von Trump sieht sich der Online-Dienst weiter auf Kurs. Die für Werbekunden wichtige Zahl der täglich aktiven Nutzer wuchs im vergangenen Quartal auf 192 Millionen an, wie Twitter mitteilte. Dies entspreche einer Steigerung von 26 Prozent binnen eines Jahres. (dpa/AFP)